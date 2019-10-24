شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في قرابة ثلاثة أشهر أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد عالمياً.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 108.61 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.69 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 108.58.

هذا وقد تابعنا صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 48.5 مقابل 48.9 في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 49.2، مع العلم أن القراءة دون حاجز 50 تعكس انكماشاً، بينما صدور القراءة عند حاجز 50 أو أعلى تعكس اتساعاً.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته انخفاضاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.5% في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 216 ألف طلب مقابل 214 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,675 ألف طلب مقابل 1,679 ألف طلب.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، وسط التوقعات بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.7 مقابل 51.1 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 51.0 مقابل 50.9 في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.4% إلى 710 ألف مقابل ارتفاع 7.1% عند 713 ألف في آب/أغسطس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد توضح فائض بما قيمته 83.5$ مليار مقابل عجز 200.3$ مليار في آب/أغسطس.