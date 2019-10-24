شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الربيل من الأعلى لها في شهر مع تراجعها بأكثر من 1% للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الربيل بما يفوق الواحد بالمائة أو بأكثر 0.003$ اليوم الخميس لنشهد ارتدادها من الأعلى له لها منذ 19 من أيلول/سبتمبر للجلسة السادسة في ثمانية جلسات ضمن عمليات تصحيحية عقب اختبارها الأعلى لها في شهر خلال الأسبوع الماضي وتحقيقها الأسبوع السابق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي، ويأتي ذلك وسط تطلع المستثمرين في الأصول الرقمية لمؤتمر سول في سنغافورا في 7-8 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي تمام الساعة 05:08 بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 1.11% إلى مستويات 0.27058$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.27293$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.26693$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.27364$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 11.77$ مليار.

هذا وتتكبد الربيل حالياً خسائر أسبوعية تفوق 8% لتعد بصدد أول خسائر أسبوعية في أربعة أسابيع، بينما لا تزال تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 5% مدعومة بالإعلان مؤخراً عن الاستحواذ على شركة ألجريم والتي تعد بورصة أيسلندية لتداول العملات الرقمية، الأمر الذي أتاح المجال بشكل أو بأخر لدخولها في عمليات تصحيحية محدودة للخسائر الموسعة التي تكبدتها خلال الآونة الأخيرة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي إعلان شركة ربيل لابس عن فتحها مكتب جديد لها في العاصمة الأمريكية واشنطون وجاء ذلك بالتزامن مع توسيع شركة البلوكتشين لتكنولوجيا المدفوعات، فريقها التشريعي العالمي مع تكثيف جهودها لتثقيف صناع السياسة حول فائد التقنية، حيث انضم كريج فيليبس الذي يعد أحد كبار المساعدين لوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن إلى مجلس إدارة شركة ربيل.

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وأفادت شركة ربيل بأن فيليبس سيجلب "العمق" لفريق قادة الساسة وسيقدم المشورة حيال "الفرص التنظيمية الإستراتيجية" مع نمو الشركة، ومن الأعضاء الذين تم ضمهم الشهر الماضي أيضا في القسم التشريعي لشركة ربيل سوزان فريدمان كبيرة المستشارين لرئيس لجنة تداول السلع الآجلة (ِCFTC) هيث تاربرت حينما كان مساعد وزير الخزانة للأسواق الدولة.

كما تم أيضا الشهر الماضي ضم وورن هامند الذي كان مساعد تشريعي سابق للنائب وارن ديفيدسون الذي ترأس صياغة قانون التصنيف الرمزي، في القسم التشريعي لشركة ربيل، وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان شركة ربيل عن كونها أصبحت عضواً في رابطة البلوكشين "Blockchain Association" والتي تعد هيئة صناعي تدافع عن تكنولوجيا البلوكتشين وتشرع في بناء علاقات بين شركات توزيع الحلول والحكومات.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية كشف شركة ربيل عن تقريرها لمبيعات العملة الرقمية المشفرة إكس-أر-بي خلال الربع الثالث والتي أظهرت تراجع المبيعات بشكل موسع عن ما كانت عليه في الربع الثاني الماضي حينما عكست مستوى قياسي عند 251.5$ مليون، وذلك مع بيع الشركة خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية أيلول/سبتمبر الماضي 66.24$ مليون فقط، الأمر الذي عكس تراجع المبيعات بقرابة 74%.

ويذكر أن ربيل قد محيت مكاسب مطلع هذا العام وذلك بعد أن فقدت مؤخراً قرب نصف قيمتها السوقية وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك بعد أن عكست الشهر الماضي رابع خسائر شهرية لها على التوالي، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2018.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين في الأصول الرقمية وبالأخص ربيل للمؤتمر السنوي سول الشهر المقبل وسط التوقعات بأنه قد يساهم في دعم أداء العملة الرقمية المشفرة إكس-إر-بي قبل فعليات المؤتمر في سنغافورا، ويذكر أن الربيل ارتفعت أسعارها في عام 2017 قبل مؤتمر سول بنحو 115% وارتفعت في عام 2018 أيضا قبل المؤتمر بنحو 220%، مع العلم، أنها تراجعت عقب المؤتمر في عام 2017 بنحو 43% وفي 2018 بنحو 51%.