شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أسبوعين متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة للثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة عشرة في ثمانية عشرة جلسة من الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.06% لتتداول حالياً عند 17.57$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.58$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 97.44 مقارنة بالافتتاحية عند 97.46.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً للكشف من قبل الاقتصاد الأسباني عن قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد تظهر انخفاضاً إلى 13.8% مقابل 14.0% في الربع الثاني الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن كل من الاقتصاد الفرنسي، الألماني واقتصاديات المنطقة ككل صدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي للشهر الجاري والتي قد تعكس تقلص اتساع القطاع الخدمي وتقلص اتساع الصناعي في فرنسا، وتقلص اتساع القطاع الخدمي وتقلص انكماش القطاع الصناعي في ألمانيا واقتصاديات المنطقة ككل.

ويأتي ذلك، وسط الترقب لما سوف تسفر عنه فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي قد يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%، وذلك عقب خفضها في الاجتماع السابق مع الإعلان عن إجراءات توسعية جديدة بحلول الشهر القادم.

كما يترقب المستثمرين المؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي الأوروبي ماريو دراغي عقب اجتماع المركزي الأوروبي والذي يعد أخر مؤتمر صحفي له قبل أن تنقضي ولايته مع نهاية هذا الشهر وتخلفه في المنصب الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد مع مطلع الشهر القادم وقبل إعادة تفعيل برنامج التيسر الكمي بواقع 20 مليار يورو شهرياً في تشرين الثاني/نوفمبر واستمرار البرنامج طالما استدعى الأمر لذلك.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته انخفاضاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.5% في آب/أغسطس.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 216 ألف طلب مقابل 214 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,675 ألف طلب مقابل 1,679 ألف طلب.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، وسط التوقعات بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.7 مقابل 51.1 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 51.0 مقابل 50.9 في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.4% إلى 710 ألف مقابل ارتفاع 7.1% عند 713 ألف في آب/أغسطس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد توضح فائض بما قيمته 83.5$ مليار مقابل عجز 200.3$ مليار في آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، وقد تابعنا أمس الأربعاء أعرب مجلس الدولة الصيني عن عزم بكين زيادة وارداتها من السلع والمنتجات الزراعية الأمريكية والمحافظة على سعر صرف اليوان الصيني ضمن نطاق مستقر وأن أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية سيواصل دعم استقرار الاستثمارات الأجنبية والتجارة، وجاء ذلك قبل ساعات من إلقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس كلمة في الصين اليوم الخميس.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب في مطلع هذا الأسبوع عن آماله في توقيع اتفاق تجاري مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC Summit) التي ستعقد مع منتصف الشهر المقبل في تشلي، موضحاً أنه يجرى حالياً العمل على إتمام الاتفاق التجاري الجزئي بين واشنطون وبكين، ومضيفاً أن الصين تقوم في الوقت الراهن بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وفي نفس السياق، فقد نوه أيضا المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو الاثنين الماضي إلى أنه قد يتم إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع الصينية في حالة إتمام المرحلة الأولى من المفاوضات التجارية بين واشنطون وبكين بشكل جيد، موضحاً أن الأمور تبدو جيدة وأن المفاوضات بين الطرفين لا تزال قائمة، ومضيفاً أن حقوق الإنسان تعد ضمن الملفات الهامة في المفاوضات القائمة بين أمريكا والصين.

ويذكر أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو أعرب السبت الماضي عن كون الولايات المتحدة الأمريكية والصين حققوا "تقدماً كبيراً" في المحادثات التجارية، وجاء ذلك في أعقاب توصل الطرفين في وقت سابق من الشهر الجاري لاتفاق تجاري جزئي، مضيفاً أن كل من واشنطون وبكين يعملان على توقيع اتفاقية مكتوبة بينهم كحجر أساس نحو حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الطرفين.