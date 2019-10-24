شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار والأنظار على اجتماع البنك المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي الأخير لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي قبل انقضاء ولاية مع نهاية الشهر الجاري.

في تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1136 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1130، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1142، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1142.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً للكشف من قبل الاقتصاد الأسباني عن قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد تظهر انخفاضاً إلى 13.8% مقابل 14.0% في الربع الثاني الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن كل من الاقتصاد الفرنسي، الألماني واقتصاديات المنطقة ككل صدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي للشهر الجاري والتي قد تعكس تقلص اتساع القطاع الخدمي وتقلص اتساع الصناعي في فرنسا، وتقلص اتساع القطاع الخدمي وتقلص انكماش القطاع الصناعي في ألمانيا واقتصاديات المنطقة ككل.

ويأتي ذلك، وسط الترقب لما سوف تسفر عنه فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي قد يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%، وذلك عقب خفضها في الاجتماع السابق مع الإعلان عن إجراءات توسعية جديدة بحلول الشهر القادم.

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كما يترقب المستثمرين المؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي الأوروبي ماريو دراغي عقب اجتماع المركزي الأوروبي والذي يعد أخر مؤتمر صحفي له قبل أن تنقضي ولايته مع نهاية هذا الشهر وتخلفه في المنصب الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد مع مطلع الشهر القادم وقبل إعادة تفعيل برنامج التيسر الكمي بواقع 20 مليار يورو شهرياً في تشرين الثاني/نوفمبر واستمرار البرنامج طالما استدعى الأمر لذلك.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته انخفاضاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.5% في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 216 ألف طلب مقابل 214 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,675 ألف طلب مقابل 1,679 ألف طلب.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، وسط التوقعات بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.7 مقابل 51.1 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 51.0 مقابل 50.9 في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.4% إلى 710 ألف مقابل ارتفاع 7.1% عند 713 ألف في آب/أغسطس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد توضح فائض بما قيمته 83.5$ مليار مقابل عجز 200.3$ مليار في آب/أغسطس.