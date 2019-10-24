شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ أواخر أيلول/سبتمبر الماضي متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة عشرة في ثمانية عشرة جلسة من الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم.

وفي تمام الساعة 03:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر لأسعار النفط "نيمكس" 0.70% لتتداول عند مستويات 55.51$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.90$ للبرميل، كما تراجعت أسعار خام "برنت" 0.28% لتتداول عند 60.82$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.99$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.44 مقارنة بالافتتاحية عند 97.46.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 0.2% في آب/أغسطس الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته انخفاضاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.5% في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 216 ألف طلب مقابل 214 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,675 ألف طلب مقابل 1,679 ألف طلب.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، وسط التوقعات بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.7 مقابل 51.1 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 51.0 مقابل 50.9 في أيلول/سبتمبر.

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وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.4% إلى 710 ألف مقابل ارتفاع 7.1% عند 713 ألف في آب/أغسطس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد توضح فائض بما قيمته 83.5$ مليار مقابل عجز 200.3$ مليار في آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأربعاء الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر عجز بنحو 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 18 من هذا الشهر مقابل فائض بنحو 9.3 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 2.5 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 433.2 مليون برميل، ولتعد بذلك المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما تابعنا أيضا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 3.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 2.7 مليون برميل، لتعد المخزونات 12% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه لا توجد مقترحات رسمية حيال قيام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا بتغيير اتفاق خفض الإنتاج والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس المقبل، وأنه ليس هناك أي معلومات عن إمكانية مناقشة خفض الإنتاج بشكل موسع خلال اجتماع أوبك المقبل في كانون الأول/ديسمبر القادم، مضيفاً أنه من الممكن دائماً أن تقوم أوبك بتعديل الاتفاق.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 713 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 18 تشرين الأول/أكتوبر، ونود الإشارة، لكون إدارة معلومات الطاقة الأمريكي قد أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً من مستوى قياسي في 2018 عند 11 مليون برميل يومياً.