شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 24- 10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 24-10-2019.

إيقاف تداول 11 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 11 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مينا للاستثمار السياحى والعقارى، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العبور للاستثمار العقارى، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المتحدة للإسكان والتعمير، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، مستشفى النزهة الدولى، مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

البورصة تربح 4.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.637 مليار جنيه. البورصة تربح 4.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.637 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 300.8 مليون ورقة مالية بقيمة 686.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.5 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.91% من المعاملات فى البورصة، واستحوذ العرب على نسبة 4.725، واستحوذت المؤسسات على نسبة 48.29% من التعاملات، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.70%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 8 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة مليون جنيه، 911 ألف جنيه، 12.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 17089 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 5279 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1406 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليغلق عند عند مستوى 472 نقطة.

وارتفعت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 33 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%

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- مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.602 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.06%

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.74%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 33.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.91%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- البنك المصرى لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 8.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.88%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 9.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.94%

- العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى بسعر إغلاق 4.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.79%

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 51.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.10%

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة إغلاق 15.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.70%