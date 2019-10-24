شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسترا نيوز" تكشف قيمة صادرات الدول الصناعية الكبرى لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، أن روسيا تسعى إلى ترسيخ تواجدها الاقتصادى فى أفريقيا من خلال المنتدى الاقتصادى المنعقد فى سوتشى لكن الساحة ليست خالية، حيث إن دول عديدة سبقت روسيا فى الاستثمار بأفريقيا .

وقالت القناة، إن الصين من أكثر الدول التى لديها استثمارات فى أفريقيا حيث بلغت قيمة الاستثمارات الصينية فى القارة السمراء 37,387 مليار دولار لدول جنوب الصحراء الكبرى وفقا للبنك الدولى، وهذا يشكل 16% من صادرات الدول الأجنبية لهذه الدول.

وأوضحت القناة، أنه تأتى بعد ذلك ألمانيا بصادرات بلغت 13,442 مليار دولار وهو حوالى 5 % ، ثم تأتى بعدها الهند بقيمة مقاربة وهى 13,147 مليار دولار، وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الرابعة بقيم ةاستثمارات 11,741 مليار دولار ثم المملكة المتحدة باستثمارات بلغت 6,222 مليار دولار .

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وتابعت القناة: تأتى فى المرتبة السادسة اليابان باستثمارات بلغت 6,178 مليار دولار ، ثم روسيا فى ذيل قائمة الدول الـ 7 الصناعية الكبرى باستثمارات بلغت 2,286 مليار دولار.