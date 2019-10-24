10.8 آلاف كجم إنتاج المملكة من الذهب .. ونصفها من الفضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

بلغ إنتاج المملكة من الذهب 10.85 آلاف كجم عام 2018 و5.32 آلاف كجم من الفضة، بحسب تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، مشيرا إلى أن إنتاج الذهب نما بمعدل كلي سنوي مركب بلغ 11.7% بين عامي 2010 و2018، وكذلك نما إنتاج كل من النحاس بمعدل كلي سنوي مركب 60% والزنك بمعدل 32.5%.

فرص نمو

وتوقع مجلس الأعمال توفر فرص نمو كبيرة لقطاع التعدين في السعودية مع سعي وزارة الصناعة والتعدين لرفع نسبة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال حاليا إلى 240 مليار ريال بحلول 2030.

وأشار المجلس في تقريره إلى وجود نمو قوي للاستثمارات بقطاع التعدين، في وقت يعد قطاع التعدين الركيزة الثالثة لاقتصاد السعودية، بعد قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات.

ويشهد القطاع مزيدا من الاستثمارات المتصلة في سياق سعي الدولة لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير العديد من فرص التوظيف، وأن تصبح ضمن الدول الرائدة في قدرات استكشاف واستخلاص المعادن في ظل تصدر شركة التعدين «معادن» جهود تطوير مشاريع التعدين في المملكة.

240 مليارا

وبحسب التقرير بلغ إسهام قطاع التعدين في عام 2018 نسبة 1.42% من التعدين والمحاجر، ونما نشاط التعدين كنسبة من التعدين والمحاجر بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.74% بين عامي 2010 و2018، حيث تشير هذه الأرقام إلى توفر فرص نمو كبيرة للقطاع بالمملكة مع سعي وزارة الصناعة والتعدين لرفع نسبة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال حاليا إلى 240 مليار ريال بحلول 2030 في مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030.

Advertisements

الركيزة الثالثة

وأوضح الاقتصادي بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي البراء الوزير أن قطاع التعدين السعودي يمر بتغيرات شاملة ستدفع به ليمثل الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة، مبينا أن التطوير الحالي للقطاع سيعود بمنافع جمة على كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأن الموارد المعدنية التي حظيت بها المملكة توفر لها فرصا عديدة لاحتلال مكانتها اللائقة بها كرائدة على الصعيد العالمي في هذا المجال بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030.

ضخ السيولة

ووفقا لتقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، فإن وتيرة ضخ رأس المال في قطاع التعدين من قبل السعودية قد تزايدت خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث تم تخصيص جزء من قطاع «البنى التحتية والنقل» لتطوير التعدين برأس الخير ومتطلباته من وسائل وتجهيزات النقل، حيث نما قطاع البنى التحتية والنقل من 35 مليارا في عام 2017 إلى 70 مليار ريال 2018 وفقا لتقديرات ميزانية عام 2019، مسجلا ارتفاعا بمعدل 100%.

13.9% نمو

وشكلت صادرات المعادن الأساسية المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصادرات السعودية في عام 2018 ونمت هذه الصادرات من 5.6% من إجمالي الصادرات غير النفطية في عام 2010 إلى 8.7% عام 2018، علاوة على أن صادرات المعادن الأساسية نمت بمعدل سنوي مركب بلغ 13.9% مقابل 7.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال نفس الفترة، ولم تسجل أية فئة أخرى معدل نمو أسرع باستثناء فئة الآليات والأجهزة والمعدات الكهربائية والتي سجلت معدل نمو بـ15.4% خلال نفس الفترة، واستنادا على معدلات النمو هذه يتوقع أن تتجاوز صادرات المعادن على الواردات منه في عام 2023.

جذب تمويلات

واستقطب تمويل المشاريع العملاقة العديد من المقرضين على الصعيدين المحلي والدولي على نطاق البنوك التجارية، ووكالات ائتمان الصادرات (ECAs)، وإصدار الصكوك، والدعم الحكومي، مما يعكس الثقة الكبيرة في قطاع التعدين كبيئة استثمارية واعدة، في ظل ما توفره السعودية من تسهيلات ائتمانية بصفة مستمرة لتلبية احتياجات شركة «معادن» على المدى المتوسط والطويل، ومن شأن هذا المستوى من الالتزام من كافة الأطراف المعنية أن يضيف زخما إلى جدارة دور قطاع التعدين كمساهم مهم في اقتصاد المملكة.