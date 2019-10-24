730 سيدة في الشرقية يتدربن على العلاقات العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شاركت 730 متدربة في البرنامج التدريبي السادس المخصص للسيدات ضمن مبادرة غرفة الشرقية لطالبي العمل، بعنوان «التكامل في العلاقات العامة والبروتوكول».

وقالت عضو مجلس الإدارة نوف التركي إن تأهيل الكوادر الوطنية الشابة يأتي على رأس أولويات رؤية المملكة 2030، وإن غرفة الشرقية إذ تستمر في تقديم حقائبها التدريبية لطالبي العمل من الشباب والشابات فإنها تواكب الرؤية ومتطلباتها وتدرك أهمية توفير الكوادر البشرية المؤهلة من الطاقات الوطنية الشابة المتحفزة للتشغيل والتأهيل.

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وأشارت التركي خلال إطلاقها البرنامج الذي حضره ممثل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حصة القحطاني وممثل صندوق التنمية البشرية - هدف وسمية الخالدي، إلى أن البرنامج السادس يهدف إلى التكامل في العلاقات العامة والبروتوكول لدى طالبات العمل من خلال تنمية مهاراتهن بكفاءة واقتدار وتعزيز أسس تميزهن في أداء أعمالهن، حتى يستطعن تأدية واجباتهن بكل كفاءة واقتدار. ولفتت التركي إلى أن البرنامج يقدم من خلال مدربين من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال للمتدربين كافة المعلومات وآليات تطبيقها وأثرها الإيجابي على المتدرب نفسه أولا ثم على المنشأة التي سيعمل بها، ويقدم البرنامج المستشار والمدرب في إعداد القيادات والعلاقات العامة وتنمية الذات عبدالله الحوطي، كما يشهد مشاركة كبيرة من طالبات العمل.

محاور البرنامج:

مفهوم العلاقات العامة