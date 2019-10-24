7 وجهات دولية أوروبية تتحول إلى مطار جدة الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انتقال 7 وجهات دولية أوروبية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، من جدة إلى وجهة أثينا، ووجهة روما وميلان، وجنيف، وكذلك إلى وجهة فيينا، وميونخ وفرانكفورت، وذلك ابتداء من 28 أكتوبر الحالي، عبر الخطوط الجوية العربية السعودية (ذهابا وإيابا). وأوضحت هيئة الطيران المدني أن خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد جهزت بالتعاون مع شركات الطيران، وعلى رأسها الخطوط السعودية، وباقي الناقلات الوطنية والعالمية، وسيتم بشكل تصاعدي وتدريجي انتقال الرحلات لضمان ارتفاع الكفاءة في تشغيل صرح كالصالة رقم (1) بمطار المؤسس الجديد.

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وستنطلق الرحلة الأولى المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد إلى مطار أثينا الدولي ابتداء من الاثنين 28 أكتوبر الحالي، كما تنطلق وجهات (روما، فرانكفورت، جنيف، ميونخ، ميلان، فيينا)، اعتبارا من الأحد 3 نوفمبر المقبل، وذلك عبر الخطوط السعودية.

يذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ(28) وجهة داخلية ودولية، إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وشملت الوجهات (الباحة، الدوادمي، القيصومة، تبوك، ينبع، القريات، عرعر، الوجه، العلا، الهفوف، طريف، جيزان، شرورة، الطائف، الجوف، بيشة، حائل، رفحاء، وادي الدواسر، أبها، نجران، أبو ظبي، مسقط، والبحرين، أربيل، شرم الشيخ، عمان، الإسكندرية).

7 وجهات: