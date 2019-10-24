شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح تويتر خلال الربع الثالث من العام الجارى ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أرباح شركة "تويتر في الربع الثالث خلال العام الجارى، لتصل ربحية السهم إلى 17 سنتا للسهم وبأقل من التوقعات التي بلغت 20 سنتا، كما تباطأت الايرادات لتسجل نحو 824 مليون دولار .

ويرجع تباطؤ وتيرة نمو الايرادات الى الاخطاء التقنية التي تضر بأعمال تويتر الاعلانية، بحيث تراجع حجم الاعلانات في يوليو وأغسطس، كما ارتفعت التكاليف بنسبة 17% في الربع الثالث نتيجة ارتفاع التوظيف والاستثمار في المبيعات والأبحاث والتطوير، هذا وسجلت الشركة نموا أفضل من المتوقع في عدد المستخدمين النشطين اليومي الى145 مليون مستخدم، بارتفاع بنسبة 4% عن الربع الثاني.