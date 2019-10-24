شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 19جنيها من المزرعة وكرتون البيض بـ 32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ 19 - 20 جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 22-24جنيها للكيلو حسب المنطقة .
وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدية من المزرعة بـ 29جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 32 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها.
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