شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 19جنيها من المزرعة وكرتون البيض بـ 32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 24- 10 – 2019 استقرارا فى الأسواق، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ 19 - 20 جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 22-24جنيها للكيلو حسب المنطقة .

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وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدية من المزرعة بـ 29جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 32 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها.