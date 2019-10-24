شكرا لقرائتكم خبر عن شركة روسية تنقب عن البترول فى رأس العش..والبرلمان ينتظر الاتفاقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرمت شركة "زاروبيجنفت" الروسية الحكومية اتفاقية مع الشركة الآسيوية " باسيفيك أويل آأند غاز" المصرية، اليوم الخميس، تناولت تطوير الكتلة البحرية للجرف المصرى جنوب شرق رأس العش، وأخرى حول مشاركة المنتج مع شركة "جنوب"( جنوب الوادى القابضة للبترول).

وقالت الشركة الروسية، فى بيان لها " أشار فلاديمير بوتين بشكل إيجابى إلى خطوة جديدة فى تطوير التعاون الروسى المصرى - اتفاقية تقاسم الإنتاج بين الشركات الحكومية، "زاروبيجنفت" و "جنوب"، وكذلك " باسيفيك أويل أند غاز"، بخصوص تطوير الكتلة البحرية للجرف المصرى جنوب شرق رأس العش".

تجدر الإشارة، إلى أن الاتفاقية مع شركة "باسيفيك أويل أند غاز" لا تزال قيد النظر حاليا فى البرلمان المصرى.

جاء هذا على هامش منتدى "روسيا- أفريقيا"، حيث شارك المدير العام لشركة "زاروبيجنفت" سيرجى كودرياشوف، فى لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيرة الروسى فلاديمير بوتين اللذين بحثا تطوير التعاون بين البلدين فى قطاع النفط والغاز.

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ويشار إلى أن شركة "زاروبيجنفت" الحكومية الروسية القابضة، تضم أكثر من 20 مشروعا مشتركا وفروعا فى مختلف قطاعات النفط والغاز.

ولفت كودرياشوف أوائل شهر أكتوبر الجارى، إلى أن الشركة الروسية تتوقع فى وقت قريب أن تدخل بمشاريع فى بلدين جديدين، ألا وهما مصر وأوزبكستان، موضحا أنه يتم الإعداد لذلك.

يذكر أن قمة "روسيا- إفريقيا"، والمنتدى الاقتصادى "الروسى – الأفريقى، ينعقدان فى مدينة سوتشى الروسية، حيث دعت القمة قادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.