الاقتصاد

المركزي الإماراتى يقترح قواعد إقراض جديدة للبنوك فى القطاع العقارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  قال مصرف الإمارات المركزي في بيان إنه اقترح تدابير رقابية جديدة لحماية البنوك من الانكشاف المفرط للقطاع العقاري وتشجيعها على الاحتفاظ بأصول متنوعة.

وقال المصرف المركزي إنه ينتظر أن تزوده البنوك بملاحظاتها حول الإطار المقترح بحلول 31 أكتوبر .

 

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