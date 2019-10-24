الاقتصاد

أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ180 ريالا سعوديا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى .. وعيار 24 بـ180 ريالا سعوديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 24-10- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" نحو 180.00 ريال سعودى مقابل 48.43 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:               

سعر الذهب عيار 24     بنحو  180.00 ريال      بما يعادل  $47.99

سعر الذهب عيار 22     بنحو  165.00 ريال      بما يعادل  $43.99

سعر الذهب عيار 21     بنحو  50. 157 ريال     بما يعادل  $41.99

Advertisements

سعر الذهب عيار 18     بنحو  135.00 ريال      بما يعادل  $35.99

سعر الذهب عيار 14     بنحو  105.00 ريال     بما يعادل  $27.99

سعر الذهب عيار 12     بنحو  90.00 ريال       بما يعادل  $24.00

سعر أوقية الذهب         بنحو  5,598  ريال      بما يعادل  $1,493

سعر جنيه الذهب          بنحو 1,260 ريال       بما يعادل   $335.94

سعر كيلو الذهب         بنحو 179,999 ريال     بما يعادل  $47,990

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ180 ريالا سعوديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا