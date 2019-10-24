شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج الغاز من حقل الفارغ الليبي سيصل إلى 250 مليون قدم مكعبة يوميا في نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الخميس، إن إنتاج الغاز من حقل الفارغ سيصل إلى 250 مليون قدم مكعبة يوميا في نوفمبر بعد إتمام مرحلة ثانية من التطوير. وقالت المؤسسة في بيان إن إنتاج الغاز بعد المرحلة الأولى من التطوير 70 مليون قدم مكعبة يوميا، مضيفة أن إنتاج الحقل من المكثفات سيزيد إلى 15 ألف برميل يوميا.

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