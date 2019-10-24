شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة: إنشاء 16 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين بضاحية الشنوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الشيخ سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضاحية الشنوف بمساحة 324 مليون قدم مربع، بهدف إنشاء 16 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين، حيث تعد الضاحية الأكبر من حيث عدد قطع الأراضى السكنية متفوقة على ضاحية الرحمانية، والتى بها 6 آلاف قطعة أرض سكنية ومنطقة السيوح 10 آلاف قطع سكنية .

و وفقا لموقع "البيان" الإماراتية، ستحوى ضاحية الشنوف 28 حيا سكنيا، وسوف تؤمن 80 % من الخطة الاسكانية للمواطنين حتى العام 2042 .

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وقال المهندس خالد بن بطى رئيس دائرة التخطيط والمساحة فى الشارقة، خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من اذاعة الشارقة، ان حاكم الشارقة وجه بضرورة التركيز على الخدمات المقدمة للمواطنين فى الضاحية الجديدة، والتى أهم ما يميزها طبيعة منسوب الأرض المرتفع، كما تضم أكبر تجمع لأشجار القاف والتى تم حصرها ، لافتا إلى أنه سوف يتم انشاء حديقة مركزية، إضافة إلى حدائق الاحياء وحدائق وسطية، كما أن المناطق السكنية سوف تكون ذات طابع جمالى، وأهم ما يميز ضاحية الشنوف أنها محاطة بشبكة رئيسية للمواصلات .