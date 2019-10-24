شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى 80 سنتا ليسجل 60.88 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر برمیل النفط الكویتي 80 سنتا لیبلغ 60.88 دولار في تداولات یوم أمس الأربعاء مقابل 60.08 دولار للبرمیل في تداولات یوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وفي الأسواق العالمیة أنھت عقود خام القیاس العالمي مزیج برنت جلسة التداول مرتفعة 47ر1 دولار لتبلغ عند التسویة 61.17 دولار للبرمیل وبلغت عقود خام القیاس الأمریكي غرب تكساس الوسیط 1.29 دولار لتسجل عند التسویة 55.97 دولار للبرمیل.

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وكانت أسعار النفط، قد تراجعت اليوم، في ظل استمرار المخاوف حيال توقعات بضعف الطلب، وذلك بعد أن كانت قد سجلت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة عقب انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.