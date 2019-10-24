شكرا لقرائتكم خبر عن «نيسان»: نستشرف مع «إكسبو» مستقبلاً واعداً من الفرص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” عيّنت نيسان عبدالإله وزني في منصب رئيس قسم التسويق والإعلان لدى نيسان الشرق الأوسط، ليتولى مهامه في دبي تحت إشراف تييري صباغ، المدير الإداري، وسيكون مسؤولاً عن قيادة فريقي المنتجات والتسويق بالتعاون مع شركاء المؤسسة، ووضع استراتيجية تسويقية شاملة في المنطقة، بالتنسيق مع فرق التسويق العالمي.

وقال وزني: «أثق بقدرتي على دعم الشركة من خلال تعزيز الروابط بين العلامة التجارية وقاعدة عملائها. وكوننا شركاء النقل المعتمدين لفعالية إكسبو 2020 المرتقبة، نستشرف مستقبلاً واعداً يحمل لنا الكثير من الفرص».

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