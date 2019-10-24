وول ستريت تفتح مرتفعة بفضل نتائج مايكروسوفت وتسلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الخميس، إذ رفعت نتائج قوية من مايكروسوفت ولام ريسيرش وتسلا المعنويات. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 59.98 نقطة بما يعادل 0.22 % ليصل إلى 26893.93 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 10.26 نقطة أو 0.34% إلى 3014.78 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 60.25 نقطة أو 0.74 % إلى 8180.04 نقطة.

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