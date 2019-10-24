شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلى: رجال أعمال مكسيكيين يفتتحون مصنع كيماويات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الجبلى، لـ"الخليج 365"، أن رجال الأعمال ستبحث الفترة المقبلة كيفية تطور العلاقات التجارية بين مصر والمكسيك، مطالباً السفير المكسيكى والغرفة العربية المكسيكية للتجارة والصناعة، هيكل واردات وصادرات المكسيك لدول العالم من أجل دراسة أهم السلع والمنتجات التى تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية لتصديرها لأسواق أمريكا اللاتينية وتعميمها على أعضاء جمعية رجال الأعمال.
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