شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلى: رجال أعمال مكسيكيين يفتتحون مصنع كيماويات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شريف الجبلى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة أفريقيا، إنه رغم أن العلاقات التجارية ضعيفة بين مصر والمكسيك، إلا أن حجم استثمارات الأخيرة فى مصر تخطت المليار دولار معظمها فى صناعة الأسمنت والكيماويات، وهناك مصنع كيماويات كبير سيفتتح نهاية العام، وهذا يؤكد رغبتهم فى زيادة الاستثمارات، وفى المقابل هناك استثمارات مصر فى المكسيك فى قطاع البترول، وهو ما يعكس مدى تطور العلاقات على المستوى الاستثمار.

وأضاف الجبلى، لـ"الخليج 365"، أن رجال الأعمال ستبحث الفترة المقبلة كيفية تطور العلاقات التجارية بين مصر والمكسيك، مطالباً السفير المكسيكى والغرفة العربية المكسيكية للتجارة والصناعة، هيكل واردات وصادرات المكسيك لدول العالم من أجل دراسة أهم السلع والمنتجات التى تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية لتصديرها لأسواق أمريكا اللاتينية وتعميمها على أعضاء جمعية رجال الأعمال.