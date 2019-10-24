شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تطالب بزيادة مساهمة الشركات المحلية فى التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بزيادة مساهمة الشركات المحلية فى عمليات التحول الرقمى التى تجريها الدولة فى الوقت الحالى، مضيفا رغم أن الشركات الأجنبية تمتلك تكنولوجيا حديثة، ولكن لابد من الاستعانة بالشركات المحلية بسبب معرفتها بالمشاكل الواقعية، وقادرة على الاستمرار فى دعم الحلول لهذه المشاكل، وصيانتها.

وأكد سرحان، على أهمية التحول الرقمى، معتبره قاطرة للتحول الاقتصادى، بالإضافة إلى تسهيل أداء الخدمات للمواطنين، ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الاستثمار ومعيشة المواطنين، مضيفا أصبحت الرقمنة وسيلة مهمة جداً ولا مفر منها لأى مجتمع يريد أن ينمو ويتقدم.

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كما أكد أن الدولة مهتمة بالتحول الرقمى، واتخذت خطوات جادة فى هذا الإطار، منها إنشاء قواعد بيانات وتوحيدها وتنقيتها، لافتا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب من أوائل الجهات الحكومية التى اتخذت خطوات فى التحول الرقمى مثل مشروعات حساب الخزانة الموحد، الفاتورة الإلكترونية الضريبية، والربط الضريبى.