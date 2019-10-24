شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافى ربح بنك أبوظبى الأول 3% فى الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، اليوم الخميس عن زيادة قدرها 3% في أرباح الربع الثالث من 2019، وهو ما يتماشى بصفة عامة مع توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 3.11 مليار درهم (847مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، مقابل 3.02 مليار درهم في نفس الفترة قبل عام.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن يحقق بنك أبوظبي الأول ربحا صافيا 3.12 مليار درهم في ذلك الربع، بينما توقع سيكو بحرين ربحا صافيا قدره 3.21 مليار درهم.