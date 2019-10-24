شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل 61 دولار للبرميل و55.56 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، 61 دولارا للبرميل حيث انخفض بمقدار 17 سنتا، أو ما يعادل 0.3% وذلك لخام برنت والذي سجل ارتفاع امس الأربعاء بمقدار 2.5 % ليبلغ عند التسوية 61.17 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط اليوم انخفاض بمقدار 32 سنت أو ما يعادل 0.6 % مسجلا 55.65 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن انخفاض أسعار النفط اليوم جاء نتيجة توقعات بضعف الطلب علي النفط وذلك بعد تسجيلها مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة عقب الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام بالامريكي.

Advertisements

وكانت بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر.