شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل 61 دولار للبرميل و55.56 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن انخفاض أسعار النفط اليوم جاء نتيجة توقعات بضعف الطلب علي النفط وذلك بعد تسجيلها مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة عقب الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام بالامريكي.
وكانت بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر.
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