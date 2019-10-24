شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط في ختام التعاملات اليوم بمقدار 4 قروش تقريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليوم الخميس في عدد من البنوك العاملة في مصر، بمقدار 4 قروش تقريبًا.

وتراجع الدولار أكثر من جنيه واحد وسبعين قرشًا منذ بداية العام الحالي.



وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار أربعة قروش، ليسجل 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار أربعة قروش، ليسجل 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي أربعة قروش، ليسجل 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

Advertisements

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني بمقدار قرش واحد، ليسجل 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار في بنك قناة السويس خمسة قروش، ليسجل 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في المصرف المتحد تراجعًا بقيمة أربعة قروش، ليسجل 16.08 للشراء، و16.18 للبيع.

