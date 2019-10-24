شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الخميس 24-10- 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس، 24-10-2019 "، نحو 3.7507 ريال سعودى بما يعادل 0.2666 من الدولار الأمريكى. الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986. Advertisements

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