شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اجمالى أصول المصرف المركزى الإماراتى إلى 427 مليار درهم فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل إجمالى اصول مصرف الإمارات المركزى، زيادة بنسبة 1% خلال شهر سبتمبر من العام 2019، مرتفعا إلى نحو 427 مليار درهم مقارنة بـ422.61 مليار درهم فى أغسطس من العام ذاته.

و وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حسب البيانات التى صدرت اليوم عن المصرف، فإن الارتفاع الكبير فى اجمالى الأصول جاء بدعم من زيادة رصيد بند النقد و الأرصدة المصرفية لدى المركزى المرتفع الى 238.54 مليار درهم فى نهاية سبتمبر من العام الجارى، مقارنة بـ234.11 مليار درهم فى أغسطس الذى سبقه.

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و قفز بند الودائع لدى المصرف المركزى، إلى 130.34 مليار درهم فى سبتمبر، مقارنة مع 116.2 مليار درهم نهاية شهر أغسطس السابق، وذلك حسب الاحصائيات الصادرة عن المصرف .

فيما ارتفع رصيد بند الأصول الآخرى من 3.3 مليار درهم، إلى نحو 6 مليارات درهم، و أغلق رصيد بند الاستثمار عند مستوى 52 مليار درهم، و وصلت قيمة رصيد بند القروض والسلف إلى 0.07 مليون درهم.