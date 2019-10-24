ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 0.33% بختام تعاملات الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحاً 25.92 نقطة ليغلق عند مستوى 7913.28 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.68% رابحاً 26.50 نقطة ليغلق عند مستوى 3948.56 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 101.4 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 102 شركة، فيما تراجعت 71 شركة. Advertisements وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.10%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.79%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، فقطاع التأمين بنسبة 0.31%. وجاء سهم "الأهلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.88%، ثم شركة أسيج بنسبة 4.59%، ثم الواحة بنسبة 4.05%، فيما تصدر سهم "الدريس" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.38% ثم سابتكو بنسبة 2.35%، ثم ساسكو بنسبة 2.33%.

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