شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر سلة خامات "أوبك" ليسجل 60.42 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 42. 53 دولار للبرميل، كما أن المعدل الشهري لسعر السلة بلغ 62.36 دولار للبرميل سبتمبر الماضي أما أغسطس الماضي فقد بلغ 59.62 دولار للبرميل .
وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا في مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.
وكان وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول من خارجها من ضمنها روسيا قد اتفقوا خلال شهر یولیو الماضي على تمدید قرار خفض الإنتاج لفترة إضافیة مدتھا تسعة أشھر تنتھي بحلول 31 مارس 2020.
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