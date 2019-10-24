شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر عقود خام برنت أي حركة قوية منذ الصباح، وقد يشهد بعض الانخفاض الطفيف بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق مستوى 59.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 62.50 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.50 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد