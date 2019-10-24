شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 24-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح، ويتذبذب حول مستوى 55.50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 54.60، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 57.40.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.50 والمقاومة 57.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد