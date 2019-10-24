شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 24-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة بتقديم تداولات سلبية هادئة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 17.60، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، واذي يستهدف مستوى 16.96 بشكل رئيسي، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون 17.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.20 والمقاومة 17.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط