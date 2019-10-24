شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 24-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية الآن في محاولة للابتعاد عن المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض لكسر مستوى 1485.00 وتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، لنستمر بترجيح الميل الهابط بشرط الثبات دون مستوى 1500.50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1447.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1475.00 والمقاومة 1500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط