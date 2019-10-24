شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 24-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة، متأثراً بالإشارات السلبي التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، وقد يجري اختبار جديد لمستوى الدعم المحوري 1.2840 قبل الارتفاع من جديد.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق الدعم المذكور، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1.3045.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3030

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد