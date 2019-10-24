الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 24-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار للانخفاض ليقترب من مستوى 1.1105 من جديد، حيث تأثر بسلبية بيانات مؤشر مدراء المشتريات عن الاقتصادات الأوروبية، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الانخفاض وكسر المستوى المذكور يليه كسر مستوى 1.1065 سيوقف الارتفاع المتوقع لهذا اليوم ويضغط على السعر لتحقيق مزيد من الأهداف التصحيحية الهابطة.

 

وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثابت فوق المستويات المذكورة أعلاه، بانتظار اختبار مستوى 1.1180 كمحطة أولى.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1060 والمقاومة 1.1230

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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