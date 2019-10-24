شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي في مسار ضيق – تحليل - 24-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات ضيقة النطاق منذ يوم أمس ويستمر بالتذبذب حول 0.6840، محافظاً على ثباته فوق المقاومة المخترقة للقناة الهابطة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالتحرك فوق المتوسط المتحرك 50، ويحتاج السعر للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع التداولات نحو هدفنا التالي المنتظر عند 0.7015، بينما يمثل الثبات فوق 0.6800 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد