سعر البلاتين يحاول استعادة النشاط الايجابي – تحليل - 24-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس موجة صاعدة قوية متجاوزا بذلك مستوى 915.00 ليتخلص من سيطرة الميل التصحيحي الصاعد وليبدأ بتجديد النشاط الرئيسي الصاعد.
ففي حال اكتساب السعر لعزم إيجابي جديد وبتقديمه لإغلاق يومي فوق مستوى 915.00 فإننا نتوقع اندفاعه بشكل أولي نحو مستوى 956.00 ومن ثم ليحاول اختبار مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز عند 1025.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 905.00 و 955.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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