الاقتصاد

سعر النحاس يكرر المحاولات الصاعدة– تحليل -24-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على استقراره فوق الدعم المحوري المتمثل بمستوى 2.6100 لنلاحظ بدء تشكيله لتداولات صاعدة مسجلا بذلك مستوى 2.6640, تجاوزه للمتوسط المتحرك 55 يعزز الترجيح الصاعد وليدعونا ذلك لانتظار تسجيله لأهداف إضافية قد تبدأ من 2.7000 و 2.7410.

 

كذلك اندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي بتداولات الفترة الحالية, ليعزز محاولات الوصول نحو الأهداف الإيجابية المذكورة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6300 و 2.7000

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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