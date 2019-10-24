شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي - 24-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 12.38، ليرتد منه انخفاضاً ويحوي مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.33% بما يعادل -0.04 ريال، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.00، ليستهدف مستوى المقاومة 13.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.94 ومستوى المقاومة 12.50 .