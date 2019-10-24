شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 24-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم زين السعودية (7030) الصعود بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، مستفيداً بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.44% بما يعادل 0.44 ريال. Advertisements لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 12.44، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.46. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.44 ومستوى المقاومة 14.00 .

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