عناية يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل صباحي – 24-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم عناية السعودية للتأمين التعاوني (8311) في آخر جلساته، ليسجل أعلى سعر له عند 11.60، ليرتد منه انخفاضاً بعدها محولاً مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق السهم على هبوط بلغت نسبته -1.69% بما يعادل -0.18 ريال، وجاء هذا الانخفاض بعد تخلص السهم من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع اختراقه لمقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 10.00، ليستهدف مستوى المقاومة 14.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 12.00 .
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