شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي - 24-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أمانة للتأمين (8310) في آخر جلساته ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.74% بما يعادل -0.44 ريال ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير ، ومستفيداً بالدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.88 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.70 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.70 ومستوى المقاومة 12.88 .