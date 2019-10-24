شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يجني أرباحه – تحليل صباحي – 24-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم اسمنت الشمالية (3004) في آخر جلساته ، ليحاول السهم جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.81% بما يعادل -0.20 ريال ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.76، ليستهدف مستوى المقاومة 11.49.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.60 ومستوى المقاومة 11.10 .