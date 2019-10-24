الاهلي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 24-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الاهلي (1180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق السهم أرباحاً للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها 0.45 بما يعادل 0.20 ريال ، وسط محاولة السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 41.90 ، طيلة ثبات المقاومة 46.05 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.90 ومستوى المقاومة 46.05 .
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