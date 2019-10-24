شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 24-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم سبكيم العالمية (2310) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.82% بما يعادل -0.48 نقطة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 16.04 ، طيلة ثبات المقاومة 17.30 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.04 ومستوى المقاومة 17.00 .