شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يصل لمنطقة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 24-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سامبا (1090) في آخر جلساته ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.36% بما يعادل 0.10 ريال ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ومدعوماً باختراقه لخط اتجاه هابط بالمدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليصل السهم بارتفاعه الأخير إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع اختباره لمستوى المقاومة المحوري 28.00 .

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لذلك نحن نرجح في حالة ثبات مستوى المقاومة 28.00 عودة انخفاض السهم بتداولاته القادمة ، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 25.40، أما في حالة ان استطاع السهم اختراق مستوى المقاومة المحوري 28.00 ، فهذا إعلان على تخلصه من الضغط السلبي ، ليفتح له الباب للمزيد من المكاسب بعدها وتتغير نظرتنا السلبية إلى الإيجابية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.20 ومستوى المقاومة 29.00 .