شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 24-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ميدغلف للتأمين (8030) في آخر جلساته ، لينهي السهم جلسة اتسمت بالتذبذب ، بعد أن ارتفع السهم في بدايتها ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما أجبر السهم على الارتداد انخفاضاً ليغلق على هذا الانخفاض ، والذي بلغت نسبته -0.28% بما يعادل -0.04 ريال ، وذلك أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 14.00 ، وذلك طيلة ثبات المقاومة 14.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 15.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر ميدغلف يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 24-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.