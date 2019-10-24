شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 24-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ميدغلف للتأمين (8030) في آخر جلساته ، لينهي السهم جلسة اتسمت بالتذبذب ، بعد أن ارتفع السهم في بدايتها ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما أجبر السهم على الارتداد انخفاضاً ليغلق على هذا الانخفاض ، والذي بلغت نسبته -0.28% بما يعادل -0.04 ريال ، وذلك أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 14.00 ، وذلك طيلة ثبات المقاومة 14.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 15.00 .