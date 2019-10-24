شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.637 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 300.8 مليون ورقة مالية بقيمة 686.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.5 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.91% من المعاملات فى البورصة، واستحوذ العرب على نسبة 4.725، واستحوذت المؤسسات على نسبة 48.29% من التعاملات، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.70%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 8 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة مليون جنيه، 911 ألف جنيه، 12.4 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 17089 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 5279 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1406 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليغلق عند عند مستوى 472 نقطة.

وارتفعت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 33 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.