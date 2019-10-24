شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضروات بسوق العبور.. الخيار يبدأ من 3 جنيهات والملوخية بـ2 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضراوات اليوم الخميس 24-10-2019 وفق الأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.

وترواحت أسعار الطماطم بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، وترواح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 6 جنيهات، كما سجلت الفاصوليا 8--10جنيهات للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 – 4 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات.

والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.

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