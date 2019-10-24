شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 1.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1526.44 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات على 5.3 مليون سهم بقيمة 700.4 ألف دينار.
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.44% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.67%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.70%.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.