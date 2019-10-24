شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 1.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1526.44 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات على 5.3 مليون سهم بقيمة 700.4 ألف دينار.

Advertisements

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.22% مدفوعاً بصعود سهم بنك البجرين والكويت بنسبة 0.55%، ثم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.22%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.60% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.83%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.44% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.67%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.70%.