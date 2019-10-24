الاقتصاد

ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 1.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1526.44 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات على 5.3 مليون سهم بقيمة 700.4 ألف دينار.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.22% مدفوعاً بصعود سهم بنك البجرين والكويت بنسبة 0.55%، ثم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.22%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.60% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.83%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

 

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.44% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.67%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.70%.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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